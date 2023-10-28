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تشكيل أرسنال لمباراة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي ..النني بديلاً

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنالا التشكيل الأساسي لمواجهة شيفيلد يونايتد في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم السبت، ،علي  ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة العاشرة من .

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تشكيل أرسنال لمباراة شيفيلد يونايتد

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

في خط الدفاع: أوليكساندر زينشينكو- ويليام ساليبا- جاكوب كيوير- بن وايت

في خط الوسط: ديكلان رايس- كاي هافيرتز- إيميلي سميث رو

في خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي- إيدي نكيتياه- بوكايو ساكا

ويحتل آرسنال المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، فيما يأتي شيفيلد يونايتد في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة .

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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