تشكيل أرسنال لمباراة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي ..النني بديلاً

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنالا التشكيل الأساسي لمواجهة شيفيلد يونايتد في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم السبت، ،علي ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي .

محمد يوسف

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