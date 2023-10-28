إنريكي يعلن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة بريست بالدوري الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان عن قائمة لاعبيه لمواجهة نظيره بريست، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

وجاءت باريس سان جيرمان لمواجهة بريست كالتالي:



حراسة المرمى: دوناروما - أرناو تيناس.

خط الدفاع: حكيمي - لوكاس هيرنانديز - شكرينار - موكيلي - ليترايري

خط الوسط: فابين - أوجارتي - فيتنيا - زاير أيمري - دانيلو - ندور - سولير - لي كانج إن.

خط الهجوم :جانكلو راموس - كولو مواني - عثمان ديمبلي - باركولا - كيليان مبابي - إيثان مبابي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان و بريست

ومن المقرر ان يواجه باريس سان جيرمان نظيره بريست غدا الأحد، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

وتبدا مباراة باريس سانج يرمان وبريست في تمام الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، و الثالثة بتوقيت مكة المكرمة، و الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي.