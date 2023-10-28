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تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد بـ الكلاسيكو

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول للكرة القدم بنادي ، عن تشكيله لمواجهة نظيره في لقاء الكلاسيكو، الذي يجمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة .

 

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:-

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، كريستنسن، أليخاندرو بالدي.

وسط الملعب: جافي، فيرمين لوبيز، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: فيران توريس، جواو فيليكس.

 

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد:-


ومن المقرر ان تبدأ مباراة ريال مدريد وبرشلونة في تمام الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة، و الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، و السادسة و الربع بتوقيت أبوظبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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