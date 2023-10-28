تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد بـ الكلاسيكو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول للكرة القدم بنادي برشلونة، عن تشكيله لمواجهة نظيره ريال مدريد في لقاء الكلاسيكو، الذي يجمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:-

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، كريستنسن، أليخاندرو بالدي.

وسط الملعب: جافي، فيرمين لوبيز، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: فيران توريس، جواو فيليكس.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد:-



ومن المقرر ان تبدأ مباراة ريال مدريد وبرشلونة في تمام الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة، و الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، و السادسة و الربع بتوقيت أبوظبي.