اخبار الرياضه

بلحاج يقود هجوم الجونة أمام فاركو في الدوري المصري

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن علاء عبدالعال المدير الفني للجونة التشكيل الأساسي لمواجهة  فاركو عصر اليوم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الممتاز موسم 2023-2024.

إقرأ أيضًا..

موعد مباراة فاركو والجونة:-

ومن المقرر أن يبدا لقاء فاركو والجونة اليوم السبت في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، و الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الجونة الرسمي لمباراة فاركو..

حراسة المرمى: أحمد مسعود

في خط الدفاع: صبري رحيل – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – أحمد محمود

في خط الوسط: عبد الله عبادي – محمد الدغيمي – عبد الفتاح شتا - أيمن موكا

في خط الهجوم: أحمد بلحاج – أرنود – جابريل شيكودي.

ويحتل الفريق الكروي بنادي فاركوالمركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط،  فيما يأتي نظيره الجونة في المركز السادس عشر برصيد نقطتين بالبطولة.


 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا