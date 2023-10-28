بلحاج يقود هجوم الجونة أمام فاركو في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن علاء عبدالعال المدير الفني للجونة التشكيل الأساسي لمواجهة فاركو عصر اليوم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.
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موعد مباراة فاركو والجونة:-
ومن المقرر أن يبدا لقاء فاركو والجونة اليوم السبت في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، و الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.
تشكيل الجونة الرسمي لمباراة فاركو..
حراسة المرمى: أحمد مسعود
في خط الدفاع: صبري رحيل – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – أحمد محمود
في خط الوسط: عبد الله عبادي – محمد الدغيمي – عبد الفتاح شتا - أيمن موكا
في خط الهجوم: أحمد بلحاج – أرنود – جابريل شيكودي.
ويحتل الفريق الكروي بنادي فاركوالمركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط، فيما يأتي نظيره الجونة في المركز السادس عشر برصيد نقطتين بالبطولة.