برينتفورد يحرج تشيلسي على ملعبه في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرنتفورد علي نظيره تشيلسي بثنائية نظيفة دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدروي الإنجليزي.

أحرز الهدف الأول إيثان بينوك لاعب بيرنتفورد في الدقيقة 58 من عمر المباراة ، من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح برينتفورد عن طريق برايان مبومو ليسدد إيثان بينوك رأسية متقنة داخل الشباك.

ثم في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع أضاف برينتفورد الهدف الثاني عن طريق اللاعب برايان مبومبو.

ترتيب تشيلسي و بيرنتفورد في الدوري الإنجليزي

وبتلك النتيجة يجني برينتفورد ثلاث نقاط ثمينة ليصل إلي النقطة العاشرة محتلا المركز الرباع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 12 محتلا المركز العاشرفي ترتيب البطولة.