الشناوي: غدًا الشوط الأول أمام صن داونز

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المارد الأحمر يدرك تمامًا مدى قوة وصعوبة مباراة الغد أمام صن داونز.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مواجهته أمام صن داونز في الثالثة عصر غد على استاد لوفتوس في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي، وأن جميع اللاعبين في حالة من التركيز ولديهم الرغبة في تحقيق نتيجة إيجابية غدًا.

وتابع الشناوي: "خلال مواجهة الغد سنخوض الشوط الأول هنا في جنوب إفريقيا، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة بالقاهرة تساعدنا في حسم التأهل الى نهائي البطولة".

وشدد كابتن الأهلي على عدم وجود أزمة للفريق في اللعب أمام صن داونز عصر غد، في التوقيت الذي حدده نادي صن داونز، لافتا إلى أن الجميع يعيش حالة من التركيز لتحقيق نتيجة إيجابية.

ووجه الشناوي الإشادة بلاعب الفريق بيرسي تاو، مؤكدا أنه إضافة قوية، ومشددا في نفس الوقت على أن الأهلي فريق جماعي، ويسعى كل اللاعبين لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وقال ان هناك هدفا واحدا يسعى الفريق إلى تحقيقه وهو الخروج بنتيجة إيجابية غدا.

وأتم محمد الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي حقق هدفه أمام سيمبا بالتأهل إلى نصف نهائي البطولة وأنه بمجرد انتهاء مباراته أمام بطل تنزانيا تم إغلاق هذه الصفحة والتفكير في مباراة صن داونز المقرر لها غدا كما شدد على احترام الأهلي للفريق الجنوب الافريقي ولجميع الفرق المشاركة في البطولة.