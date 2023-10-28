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فينيسيوس جونيور يقود هجوم ريال مدريد أمام برشلونة بالكلاسيكو

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ، في المباراة المعروفة باسم كلاسيكو الأرض، وذلك في اللقاء الذي يجمهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة .

 

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:-

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كارفاخال، توني روديجر، ديفيد ألابا، إدواردو كامافينجا.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كروس، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

 

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد:-

ومن المقرر ان تبدأ مباراة ريال مدريد وبرشلونة في تمام الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة، و الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، و السادسة و الربع بتوقيت أبوظبي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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