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تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الفيحاء في الدوري السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة نظيره الفيحاء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الحادي عشر من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الفيحاء 

يقود تشكيل النصر لمواجهة الفيحاء ومعه ساديو ماني وأندرسون تاليسكا في خط الهجوم، معتمدًا على طريقة لعب 4-2-3-1، والتي تضم كل من:-

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: نواف بوشل – عبدالإلة العمري – إيمريك لابورت – أليكس تيليس.

في خط الوسط: سيكو فوفانا – أوتافيو مونتيرو.

في خط الوسط الهجومي: أندرسون تاليسكا – عبدالرحمن غريب – ساديو ماني.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء النصر أمام الفيحاء كل من راغد النجار – عبدالله مادو – محمد قاسم – عبدالمجيد الصليهم – علي الحسن – أيمن يحيي – سامي النجعي – محمد مران – عبدالعزيز العليوة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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