تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الفيحاء في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة نظيره الفيحاء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الحادي عشر من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الفيحاء

يقود كريستيانو رونالدو تشكيل النصر لمواجهة الفيحاء ومعه ساديو ماني وأندرسون تاليسكا في خط الهجوم، معتمدًا على طريقة لعب 4-2-3-1، والتي تضم كل من:-

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: نواف بوشل – عبدالإلة العمري – إيمريك لابورت – أليكس تيليس.

في خط الوسط: سيكو فوفانا – أوتافيو مونتيرو.

في خط الوسط الهجومي: أندرسون تاليسكا – عبدالرحمن غريب – ساديو ماني.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء النصر أمام الفيحاء كل من راغد النجار – عبدالله مادو – محمد قاسم – عبدالمجيد الصليهم – علي الحسن – أيمن يحيي – سامي النجعي – محمد مران – عبدالعزيز العليوة.