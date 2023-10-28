سجل المواجهات المباشرة للكلاسيكو الأسباني بين برشلونة و ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - في كلاسيكو جديد بين الفريقين الأكبر والأقوى على مستوى العالم يستضيف برشلونة حامل اللقب منافسه ريال مدريد متصدر الليجا على الملعب الاوليمبي بمدينة برشلونة ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة للدوري الأسباني .

برشلونة صاحب الملعب والجمهور يدخل المباراة وهو في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر بعد فوز البارسا في اخر مبارياته امام اتلتيك بيلباو بهدفين مقابل لاشىء ليستمر فريق برشلونة في سلسلة الا خسارة في بطولة الدوري هذا الموسم .

في المقابل تعادل ريال مدريد في مباراته الاخيرة امام أشبيلية بهدف لكل فريق على ملعب راؤول سانشيز بيزخوان ليفقد نقطتين ويستمر في المركز الاول متساويا مع جيرونا ولا يفصلهما سوى فارق الأهداف لصالح الفريق الملكي .

برشلونة قبل المباراة تلقى دفعة معنوية بعودة هداف الفريق البولندي روبرت ليفاندوفيسكي من الإصابة وتواجده على دكة البدلاء ومن المتوقع ان يدفع به المدير الفني تشافي هيرنانديز في الشوط الثاني فيما يتواصل غياب النجم الشاب رودري اما ريال مدريد فيدخل المباراة بتشكيلته كاملة يقودها النجم الأنجليزي واهم لاعبي ريال مدريد في الوقت الحالي جود بيلينجهام.

سجل المواجهات المباشرة بين برشلونة وريال مدريد

التقى برشلونة مع ريال مدريد اجمالا في ٨٥ مباراة عبر تاريخهما الطويل فاز برشلونة في ٣٨ مباراة وفاز ريال مدريد في ٢٧ مباراة وحسم التعادل نتيجة ٢٠ مباراة وسجل هجوم البارسا ١٤٨ هدف و هجوم ريال مدريد ١١٨ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب برشلونة فقد تواصل تفوق النادي الكاتالوني بالفوز في ١٨ مباراة وتعادل الفريقين في ١٢ مباراة وفوز ريال مدريد في ١٣ مباراة وسجل برشلونة ٧٥ هدف فيما سجل ريال مدريد ٥٤ هدف .

سجل المواجهات العشر الأخيرة بين برشلونة وريال مدريد

٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ برشلونة - ريال مدريد : ١ / ٢

١٢ يناير ٢٠٢٢ برشلونة - ريال مدريد : ٢ / ٣

٢٠ مارس ٢٠٢٢ ريال مدريد - برشلونة : ٠ / ٤

٢٤ يوليو ٢٠٢٢ ريال مدريد - برشلونة : ٠ / ١

١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ريال مدريد - برشلونة : ٣ / ١

١٥ يناير ٢٠٢٣ ريال مدريد - برشلونة : ١ / ٣

٢ مارس ٢٠٢٣ ريال مدريد - برشلونة : ٠ / ١

١٩ مارس ٢٠٢٣ برشلونة - ريال مدريد : ٢ / ١

٥ ابريل ٢٠٢٣ برشلونة - ريال مدريد : ٠ / ٤

٣٠ يوليو ٢٠٢٣ برشلونة - ريال مدريد : ٣ / ٠