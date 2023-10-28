الكيك بوكسينج يحصد ميدالية برونزية في بطولة الألعاب القتالية بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - نجح عبدالله ماندوا لاعب المنتخب الوطني للكيك بوكسينج في حصد ميدالية خلال منافسات دورة الألعاب العالمية المقامة في المملكة العربية السعودية المقامة خلال الفترة من 20 حتى 30 أكتوبر الجاري.

وحصد عبد الله ماندوا الميدالية البرونزية خلال منافسات دورة الألعاب القتالية بالسعودية بعد الخسارة أمام بطل منتخب البوسنة والهرسك في نصف النهائي للبطولة.

ويشارك الاتحاد المصري للكيك بوكسينج بخمسة لاعبين في دورة الألعاب العالمية بالمملكة العربية السعودية المقامة خلال الفترة من 20 حتى 30 أكتوبر الجاري.

ويخوض في منافسات الكيك بوكسينج أبطال إفريقيا وهم ثلاث لاعبين البطل عبدالله ماندوا في وزن 81 كجم و البطلة إكرام السيد في وزن 65 كجم والبطلة إسراء سليمان في وزن 48 كجم.

كما يشارك في منافسات السامبو أبطال إفريقيا وهم الثنائي البطل محمد عزاز في وزن 88 كجم في أسلوب سامبو سبورتيف و البطلة فاطمة شندي في وزن 65 كجم في أسلوب سامبو كومبات.

وتضم بعثة المنتخب المصري للكيك بوكسينج في دورة الألعاب العالمية في المملكة العربية السعودية محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج رئيسا للبعثة والمدربين مريم يحيي مدربة منتخب السيدات، وكابتن محمد فيكس مدرب منتخب الرجال والحكم الدولي كابتن زينب مأمون.