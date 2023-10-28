محمد صلاح يهاجم أوسوريو: "أرحل"

ياسر رشاد - القاهرة - شن محمد صلاح، لاعب الزمالك السابق، هجومًا شرسًا على المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بعد الخسارة من إنبي بالأمس الجمعة، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وتحدث محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الريمونتادا"، والذي يُنقل عبر قناة “المحور”، فقال: "لماذا هذه الألغاز التي يقوم بها أوسوريو؟، هل لا يُدرك حتى هذه اللحظة أنه يُدرب فريق كبير بجم الزمالك؟".

وأكمل: “هل صعبان عليك أن تفوز، أوسوريو يفعل أمور غريبة، ما الاستفادة من اللعب بخمسة لاعبين في الخط الخلفي”.

وأضاف: “كان لابد من إجراء تغييرات بين الشوطين، ليس من الضروري أن يفعل ذلك في الدقيقة 75”.

وأتم صلاح تصريحاته: "لابد على خوان كارلوس أوسوريو أن يضع رأي المساعدين في جهازه ضمن حساباته، لو أنت غير مُقتنع بنادي الزمالك أرحل، نحن لا نقتنع بنتائجك مع الفريق".

الجدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد 8 نقاط، بعدما لعب 5 مباريات،ة حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما، بينما خسر مباراة واحدة.

في المقابل، يأتي إنبي في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 7 نقاط من أصل5 مواجهات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء آخر وتلقى هزيمتين.