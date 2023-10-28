كولر: تعلمت من خماسية صن داونز وهدفنا تحقيق البطولة

تحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عن مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، في إطار منافسات دور نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن يحل الاهلي ضيفًا على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، غدًا الأحد الموافق29 أكتوبر الجاري، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

وتبدأ أحداث مباراة الاهلي ضد صن داونز، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبوظبي.

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وأكد كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد، أنه سعيد بوجوده في جنوب إفريقيا للمرة الثانية، مشيرًا إلى أنه تعلم من لقائه السابق الذي خاضه أمام صن دوانز.

وأوضح مدرب الاهلي: “تعلمت من المباراة الماضية التي خضته أمام صن داونز، إلا أن مواجهة الغد ستكون مختلفة، والفريق الجنوب إفريقي قوي للغاية ومواجهة الغد ستكون صعبة للغاية”.

وأشار كولر إلى أن البطولة تضم أقوى فرق في القارة ويعلم جيدًا صعوبة مباراة الغد، مؤكدًا أن النادي الأهلي أكبر ناد في القارة وهدفه التأهل، وتحقيق الفوز في المباراتين والصعود للنهائي.

وأتم: “الهدف داخل النادي الاهلي هو الفوز بالبطولات وسنعمل على تحقيق ذلك”.

جدير بالذكر أن النادي الاهلي، كان قد خسر بخماسية مقابل هدفين، تحت قيادة مارسيل كولر أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.