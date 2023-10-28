ماني ورونالدو يقودان تشكيل النصر لمواجهة الفيحاء في الدوري السعودي

أعلن لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تشكيل العالمي لمواجهة نظيره الفيحاء، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي فريق النصر، بنظيره الفيحاء، اليوم السبت الموافق 29 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

وضم تشكيل النصر لمواجهة الفيحاء في دوري روشن السعودي كل من:

في حراسة المرمى.. نواف العقيدي

وفي خط الدفاع.. أليكس تيليس، عبدالله العمري، إيمريك لابورت، نواف بوشل

وفي خط الوسط.. سيكو فوفانا، أوتافيو مونتيرو، عبدالرحمن غريب،

وفي خط الهجوم.. أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو

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وعلى مقاعد البدلاء يتواجد كل من: “راغد النجار، عبدالله مادو، محمد قاسم، عبدالمجيد الصليهم، علي الحسن، أيمن يحيى، سامي النجعي، محمد مران، عبدالعزيز العليوة

ويدخل النصر المباراة محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.