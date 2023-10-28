الشناوي يتحدث عن مواجهة صن داونز في دوري السوبر الإفريقي

تحدث محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عن مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن يواجه الاهلي، نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، غدًا الأحد الموافق 29 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وأكد الشناوي أنه يدرك تمامًا مدى صعوبة مباراة الاهلي أمام صن دوانز، المقرر لها غدًا الأحد، على أرضية ملعب لوفتوس، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين في حالة من التركيز ولديهم الرغبة في تحقيق نتيجة إيجابية.

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وأشار قائد الاهلي: “نخوض الشوط الأول هنا في جنوب إفريقيا، ونسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في القاهرة، لتساعدنا في التأهل إلى النهائي”.

وأوضح الشناوي: “لا توجد أزمة للفريق في اللعب أمام صن داونز في التوقيت الذي حدده الفريق الجنوب إفريقي، وبيرسي تاو إضافة قوية للفريق، ولكن الاهلي فريق جماعي، ويسعى كل لاعبيه لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، وهناك هدفًا واحدًا يسعى الفريق إلى تحقيقه وهو الخروج بنتيجة إيجابية غدًا”.