حسام حسن مفاجأة حسين لبيب في الزمالك.. كواليس الإطاحة بـ أوسوريو

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة داخل نادي الزمالك بشأن تولي حسام حسن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

ودخل حسام حسن على رأس قائمة المرشحين لتولي تدريب نادي الزمالك في الفترة المقبلة حال رحيل الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفارس الأبيض.

وأصبح أوسوريو على أعتاب الرحيل من تدريب الفريق الأبيض خاصًة بعد الخسارة المثيرة مساء أمس الجمعة أمام نادي إنبي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما ببطولة الدوري المصري.

اقرأ أيضًا: تشيلسي يسقط أمام برينتفورد بثنائية في الدوري الإنجليزي

وعلم”كورة 365″ أن هناك عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك الذي يترأسه حسين لبيب وافقا على فكرة عودة حسام حسن لتدريب الفريق الأبيض خلفًا لـ أوسوريو في الفترة المقبلة.

وقرر مجلس لبيب بشكل جماعي منح الفرصة مرة أخرى لـ أوسوريو خلال المباراتين المقبلتين أمام زد وبيراميدز على التوالي في بطولة الدوري العام حيث في حال تعثر الفريق الأبيض مجددًا سيتم توجيه الشكر إلى المدرب الكولومبي على الفور.

ويستعد الزمالك لمواجهة زد يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ6 بمسابقة الدوري العام.