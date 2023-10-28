تشيلسي يسقط أمام برينتفورد بثنائية في الدوري الإنجليزي

خسر فريق نادي تشيلسي بثنائية نظيفة أمام نظيره برينتفورد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الهدف الأول لصالح فريق برينتفورد اللاعب إيثان بينوك في الدقيقة 58 من الشوط الثاني.

وأحرز الهدف الثاني لصالح برينتفورد أمام تشيلسي بريان مبيومو في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

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وبدأ تشيلسي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

الدفاع: كوكوريلا ،سيلفا، ديساسي،كولويل.

الوسط: جالاجير، كايسيدو ، كول بالمر، رحيم ستيرلنج.

الهجوم: تونى مادويكي ، نيكولاس جاكسون

واحتل نادي تشيلسي المرتبة الحادية عشر بترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة بينما رفع نادي برينتفورد رصيده عند النقطة 13 في المرتبة العاشرة.

ويستعد تشيلسي للمواجهة المرتقبة أمام نادي توتنهام متصدر جدول الدوري الإنجليزي في الجولة الـ11 م عمر مسابقة البريميرليج.