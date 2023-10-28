جوندوجان يفتتح أهداف الكلاسيكو لـ برشلونة أمام ريال مدريد.. فيديو

افتتح الألماني إلكاي جوندوجان نجم وسط نادي برشلونة الهدف الأول لصالح البلوجرانا أمام نادي ريال مدريد في إطار منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل جوندوجان الهدف الأول لـ برشلونة في الدقيقة 6 من الشوط الأول بعد خطأ من مدافعي ريال مدريد.



ويبدأ برشلونة بتشكيل مكون من :

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حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، كريستنسن، أليخاندرو بالدي.

وسط الملعب: جافي، فيرمين لوبيز، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: فيران توريس، جواو فيليكس.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام البرسا على النحو التالي:

خط الدفاع: كارفاخال، توني روديجر، ديفيد ألابا، إدواردو كامافينجا.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كروس، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.