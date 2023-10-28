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جوندوجان يفتتح أهداف الكلاسيكو لـ برشلونة أمام ريال مدريد.. فيديو

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إلكاي جوندوجان - برشلونة

إلكاي جوندوجان -

افتتح الألماني إلكاي جوندوجان نجم وسط نادي برشلونة الهدف الأول لصالح البلوجرانا أمام نادي في إطار منافسات الجولة الـ11 من بطولة .

وسجل جوندوجان الهدف الأول لـ برشلونة في الدقيقة 6 من الشوط الأول بعد خطأ من مدافعي ريال مدريد.


ويبدأ برشلونة بتشكيل مكون من :

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حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، كريستنسن، أليخاندرو بالدي.

وسط الملعب: جافي، فيرمين لوبيز، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: فيران توريس، جواو فيليكس.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام البرسا على النحو التالي:

خط الدفاع: كارفاخال، توني روديجر، ديفيد ألابا، إدواردو كامافينجا.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كروس، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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