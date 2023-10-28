الدوري الإنجليزي.. ستيرلينج يقود تشكيل تشيلسي لمواجهة برينتفورد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يلاقي تشيلسي نظيره برينتفورد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء، على ملعب ستامفورد بريدج.

ويبدأ مدرب تشيلسي "بوتشيتينو" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: كوكوريلا، سيلفا، ديساسي، كولويل.

خط الوسط: مودريك، كايسيدو، جالاجير.

خط الهجوم: بالمر، جاكسون، ستيرلينج.

يحتل تشيلسي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 12 نقاط، وبفارق 14 نقطة عن المتصدر توتنهام.

وعلى الجانب الأخر، يبدأ مدرب برينتفورد "توماس فرانك" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: فالكين

خط الدفاع: ايير، كولينز، بينوك، هيكي، رويرسليف.

خط الوسط: ينسين، نورجارد، يانلت.

خط الهجوم: مبيومو، ويسا.

ويحتل برينتفورد المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين عن نظيره تشيلسي.