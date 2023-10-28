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شيكابالا يوافق على تجديد عقده مع الزمالك بهذه الطريقة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك على اتفاق مسئولي الأبيض مع محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق على تجديد عقده في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد محمود عبدالرازق شيكابالا مع فريق الزمالك بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح المصدر، أن محمود شيكابالا وافق على تجديد عقده مع الزمالك على بياض في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليا.

أضاف المصدر، أن أحمد سليمان عضوٍ مجلس الإدارة، أتم الاتفاق مع شيكابالا على تجديد عقده وعدم الحصول على المقدم إلا بعد صرف مستحقات باقي اللاعبين.

وأتم المصدر: نادي الزمالك ينوي وضع محمود عبدالرازق شيكابالا ضمن الفئة الأولى خاصة وأنه آخر عقد في مشواره الكروي، وسوف يتم وضع بند للإعلانات أيضا تكريما لجهوده ومشوراه رفقة الفريق الأبيض.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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