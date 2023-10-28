الزمالك يرد على شائعة رحيل أوسوريو

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة رحيل الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للفريق الأول، عقب خسارة الأبيض أمس من إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح المصدر، أن هناك مشرفين على فريق الكرة في الوقت الحالي كابتن أحمد سليمان وحسين السيد، ويتم إدارة الأمور بحكمة وهدوء، وسيتم عقد جلسة مع المدير الفني.

أضاف المصدر، الحديث عن رحيل أوسوريو حاليا أمر صعب، خاصة وأن تبعياته ليست فينة فقط، بل يتعلق بالشرط الجزائي، وأيضا له مستحقات متأخرة، والنادي يمر حاليا بأزمة مالية.

وكان نادي الزمالك تلقى الخسارة الأولى في بطولة الدوري المصري الممتاز أمس على يد إنبي بهدفين مقابل هدف.