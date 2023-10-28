اخبار الرياضه

الدوري الإنجليزي.. برينتفورد يُسقط تشيلسي في ستامفورد بريدج

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث مباراة ضد برينتفورد التي أقيمت في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء اليوم السبت.

وفاز فريق برينتفورد على نظيره تشيلسي بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

سجل هدف برينتفورد الأول، إيثان بينوك في الدقيقة 58 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف برينتفورد الثاني، بريان مبيومو في الدقيقة 96 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع برينتفورد رصيده لـ 13 نقطة في المركز العاشر بترتيب ، بينما احتل تشيلسي المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا