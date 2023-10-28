الدوري الإنجليزي.. برينتفورد يُسقط تشيلسي في ستامفورد بريدج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث مباراة تشيلسي ضد برينتفورد التي أقيمت في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء اليوم السبت.

وفاز فريق برينتفورد على نظيره تشيلسي بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

سجل هدف برينتفورد الأول، إيثان بينوك في الدقيقة 58 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف برينتفورد الثاني، بريان مبيومو في الدقيقة 96 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع برينتفورد رصيده لـ 13 نقطة في المركز العاشر بترتيب الدوري الإنجليزي، بينما احتل تشيلسي المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة.