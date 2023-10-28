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جوندوجان يهز شباك ريال مدريد بالهدف الأول (فيديو)

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ياسر رشاد - القاهرة - سجل   الهدف الأول أمام في المباراة التي تجمع بينهما على معلب لويس كومبانيس، في الجولة الحادية عشر من .

أحرز الكاي جوندوجان لاعب وسط برشلونة هدف التقدم للبارسا في الدقيقة السادسة بعد خطأ دفاعي مشترك من تشاوميني وألبا لتعود الكرة للألماني الذي سدد الكرة سريعا في الشباك.

تشكيل برشلونة :-

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، كريستنسن، أليخاندرو بالدي.

وسط الملعب: جافي، فيرمين لوبيز، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: فيران توريس، جواو فيليكس.

تشكيل ريال مدريد :-

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كارفاخال، توني روديجر، ديفيد ألابا، إدواردو كامافينجا.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كروس، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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