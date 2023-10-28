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تشكيل الشباب أمام أبها في الدوري السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لـ الشباب السعودي عن تشكيل الفريق أمام أبها، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر دوري روشن لهذا الموسم 2023/2024.

تشكيل الشباب أمام أبها

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

الدفاع: فواز الصقور، إياجو سانتوس، رومان سايس، حمد اليامي.

الوسط: جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيجا.

الهجوم: هتان باهبري، كارلوس جونيور، حبيب ديالو.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة  أبها أمام الشباب في الخامسة من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز .

وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات “ssc” الرياضية ، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري السعودية خلال المواسم الماضية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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