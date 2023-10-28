موعد مباراة الأهلي وصن دوانز في الدوري الإفريقي.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه فريق الأهلي نظيره صن دوانز في الثالثة عصر غد الأحد في برويتوريا في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الافريقي علي أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة في الاول من نوفمبر المقبل.

تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزاني بنتيجة 3/3 بمجموع المباراتين وبفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل ذهابا 2/2 فى دار السلام والتعادل 1/1 في القاهرة

وتخطي صن دوانز عقبة بترو اتلتيكو الانجولي بهدفين دون في مجموع المباراتين بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد في انجولا وتعادل سلبيا إيابا في بريتوريا.

فى حال تخطي الأهلي عقبة صن دوانز بطل جنوب افريقيا سيصل للمباراة النهائية وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى.

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وكريم نيدفيد.

خط الهجوم: محمود كهربا ورضا سليم وبيرسي تاو

القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب افريقي

اعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.