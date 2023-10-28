شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يبعد الجزيرة عن منافسة أهل الصدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

استعاد خورفكان نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولات الأربع الماضية بالفوز المثير الذي أنتزعه من مضيفه الجزيرة 4-2 خلال المباراة التي جمعتهما على استاد صقر بن محمد القاسمي في ختام مواجهات الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين.

وبهذا الفوز الذي يعد الثاني لـ «النسور» في دوري الموسم الحالي، يرفع خورفكان رصيده إلى 7 نقاط متقدماً إلى المركز العاشر، فيما تجرع «فخر العاصمة» الخسارة الثانية وتوقف رصيده عند العشر نقاط في المركز الرابع وابتعد عن الصدارة بفارق 4 نقاط و3 نقاط عن المركزين الثاني والثالث.

فاجأ خورفكان ضيفه الجزيرة بهدف في الدقيقة 17 من انطلاقة الشوط الأول الأول من كرة ساقطة من الدفاع قابلها البرازيلي تياغو دي ليونسو بتسديدة لاتصد ولاترد في سقف المرمى فشلت معها محاولات الحارس علي خصيف، وبالرغم من الأفضلية والسيطرة التي بدأ بها الفريق الجزراوي المباراة لكنه أفتقد في الكثير من الأحيان للفاعلية الهجومية، بعكس فريق خورفكان الذي أعتمد على التنظيم الدفاعي والتحول السريع في الارتداد المعاكس والهجمات المضادة والتي نتج من احدها ركلة جزاء لصالح اللاعب شاهين سرور بعد فاصل من المراوغة تصدى لها البرازيلي لورينسي معلناً هدف التقدم الثاني عند الدقيقة 43، قبل أن يضيف شاهين سرور أبرز نجوم المباراة الهدف الثالث من تسديدة مباغتة من خارج الصندوق عند الدقيقة (45+2) لينتهي الشوط الأول بتقدم خورفكان بثلاثية نظيفة وسط دهشة الجماهير الجزراوية التي حصرت على الحضور ومرافقة الفريق لملعب خورفكان.

كشر الجزيرة عن أنيابه في الشوط الثاني عبر سلسلة من الهجمات المتوالية بحثا عن التعادل والعودة للمباراة إلا أن الفريق اصطدم بجدار دفاعي محكم من جانب لاعبي خورفكان الذين مارسوا الضغط على حامل الكرة لتضل الكثير من الكرات الجزراوية طريقها للشباك رغم التبديلات الهجومية التي دفع بها المدرب وبالفعل نجح البديل أحمد العطاس في تقليص الفارق بهدف عبر كرة رأسية في الدقيقة 66 قبل ان يرد خورفكان بالهدف الرابع عن طريق البرازيلي أنتونيو جونيور في الدقيقة 83، ثم سجل علي مبخوت هدف التقليص الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة (90+3) ارتكبها المدافع رافائيل أنتويو لتنتهي المباراة التي شهدت في أمتارها الأخيرة اثارة كبيرة حبست الأنفاس 4-2 لصالح خورفكان.