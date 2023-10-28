شكرا لقرائتكم خبر عن الكلاسيكو.. هكذا تحولت مباراة برشلونة ضد ريال مدريد إلى المنافسة الأشهر في كرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتجه أنظار محبو كرة القدم، السبت، إلى متابعة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني، التي بدأت في الساعة السادسة وربع الساعة مساء السبت.

وتحمل مباريات برشلونة وريال مدريد قيمة تاريخية على مدار 120 عاماً، نتيجة عدة أسباب رياضية وسياسية، حيث يمثل الأول إقليم كتالونيا والثاني إسبانيا.

تاريخ مباريات الكلاسيكو

يلعب الفريقان مباراتهما الرسمية رقم 255، كما سبق لهما خوض 42 مواجهة ودية جاء أغلبها قبل انطلاق المنافسات الرسمية في إسبانيا.

وتتقارب نتائج الفريقين في السجلات التاريخية لمباريات الكلاسيكو، حيث فاز ريال مدريد 102 مرة مقابل 100 لصالح برشلونة، وتعادلا في 64 مباراة.

وتعد صفقة ضم ألفريدو دي ستيفانو واحدة من أكبر الصراعات بين برشلونة وريال مدريد، حتى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اضطر للتدخل وعين أرماندو مونوز كاليرو، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني، حكماً بين الطرفين.

ويعد حكم كاليرو في الخلاف، واحداً من أغرب القرارات في كرة القدم، حيث اقترح أن يلعب دي ستيفانو لمدة 4 مواسم في إسبانيا، كل موسم مع أحد الناديين، يبدأ موسم 1953-1954 في ريال مدريد وينتقل إلى برشلونة الموسم التالي ثم يعود إلى ريال مدريد مجدداً وينهي رحلته في برشلونة، وهو ما تقبله مجلس إدارة الناديين.

ويأتي انتصار ريال مدريد بشكل غير متوقع، حيث عبر أعضاء نادي برشلونة عن غضبهم من موقف مجلس الإدارة، وتم إجبار رئيسه على الاستقالة في سبتمبر 1953، ليشتري ريال مدريد حقوق ألفريدو دي ستيفانو كاملة، ويصبح المهاجم واحداً من أبرز لاعبيه على مدار التاريخ.

ويمكن اعتبار صفقات انتقال اللاعبين من ريال مدريد إلى برشلونة والعكس، واحدة من أكثر عناصر إثارة التوتر بين جماهير الناديين، ومن أشهر الأمثلة كان انتقال لويس فيجو من كتالونيا إلى مدريد عام 2000، والتي أصبحت قصة أشهر خيانة في عالم كرة القدم، يتم الحديث عنها حتى الآن.

ويرى الكثيرون أن الصراع التاريخي بين برشلونة وريال مدريد هو ما منح منافسة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بعداً تاريخياً آخر، ففوز كل منهما بلقب فردي، كان يعد انتصاراً كبيراً للملايين من جماهير فريقه وللنادي نفسه.

ويتصادف أن آخر هدف سجله ميسي ورونالدو في الكلاسيكو، كان في نفس المباراة، حين تعادل برشلونة وريال مدريد بنتيجة 2-2 في 6 مايو 2018، وكان لويس سواريز وجاريث بيل هما صاحبا الهدفين الآخرين.