شكرا لقرائتكم خبر عن السفن الشراعية 60 قدماً تبحر في شواطئ دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد شواطئ دبي اليوم الأحد تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة مع انطلاق سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الأولى من بطولة دبي 2023-2024) والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي البحري الجديد، ويجمع السباق نخبة النواخذة والبحارة على متن 77 سفينة أكدت المشاركة في السباق الكبير لترسم لوحة زاهية خلال فترة الظهيرة على صفحة مياه الخليج العربي الزرقاء حين ترفع أشرعتها البيضاء قاصدة خط النهاية لتعيد بهذا المشهد ذكريات ماضي الآباء والأجداد.

وتقطع السفن الشراعية المشاركة مسافة تزيد على 20 ميلاً بحرياً في مسار السباق من نقطة البداية التي ستحددها اللجنة المنظمة حسب حالة البحر وسرعات الرياح في عمق مياه الخليج العربي قبالة جزر دبي، حيث ستنطلق مع رفع العلم الأخضر نحو خط النهاية قبالة فندق برج العرب.

وأطلعت اللجنة المنظمة للسباق النواخذة على آخر التعليمات والشروط من خلال الاجتماع التنويري الذي عقد السبت عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مشرف عام السباق الذي أكد أن اللجنة المنظمة تحرص دائماً على إنجاح كافة الفعاليات، مشيراً إلى أن كل المعطيات تبشر بسباق ناجح لعدة أسباب، أهمها تعاون واهتمام النواخذة والبحارة والذي ظهر في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً.

وأوضح المري أن تقارير الأرصاد الجوية تشير إلى أن الأجواء ستكون ملائمة تماماً في السباق، حيث سيكون تجمع السفن قبالة جزر دبي، ومن هناك سيتحرك الجميع إلى خط البداية، وتعطى بعدها إشارة الانطلاقة، وستُطلع اللجنة المنظمة المشاركين كالمعتاد على إحداثيات التجمع وخطي البداية والنهاية عبر الرسائل النصية القصيرة (إس إم إس).