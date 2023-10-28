شكرا لقرائتكم خبر عن «شديدة» تتوج بكأس حاكم الشارقة لسباقات الهجن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت لليوم الثاني على التوالي في ميدان الذيد لسباقات الهجن، فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لسباقات الهجن النسخة الثانية، الذي ينظمه نادي الشارقة لسباقات الهجن بمشاركة الآلاف من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، ويستمر حتى الثلاثاء.

وشهدت منافسات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل 32 شوطاً، لمسافة 4 كيلومترات، منها 22 شوطاً في الفترة الصباحية، و10 أشواط في الفترة المسائية، وتركزت الأنظار على الشوطين الرئيسيين اللذين خصصتهما اللجنة المنظمة للأبكار والجعدان المفتوح الرئيسي، وفاز بطل الشوط الأول «لقايا بكار مفتوح» بكأس صاحب السمو حاكم الشارقة و«50 ألف درهم»، وخصص الشوط الثاني «لقايا جعدان مفتوح» وكانت جائزته بندقية صاحب السمو حاكم الشارقة و«30 ألف درهم».

وتألقت «شديدة» لمالكها طلال الكعبي وفازت بأول الرموز وحصدت كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، فيما نجح «فعل» لمحمد الفلاسي في خطف المركز الأول في الشوط الثاني وحصد بندقية صاحب السمو حاكم الشارقة، وفازت «ريشة» لعبدالعزيز الكتبي بالمركز الأول في الشوط الثالث، وفي الشوط الرابع نجحت «أراء» لرامس العامري في تحقيق الفوز، وفي الشوط الخامس فاز «رفاف» لعبدالله الجحافي، وفي الشوط السادس فاز «مطلوب» لمحمد الجحافي، وفي الشوط السابع فاز «جواهر» لمحمد حمد الدرعي، وفي الشوط الثامن فاز «ظباع» لمحمد العامري، وفي الشوط التاسع فاز «النحاوي» لرامس العامري، وفي الشوط العاشر فاز «الفارس» لشطيط الكتبي.

وأسفرت نتائج الأشواط الصباحية في منافسات سن لقايا الأبكار عن النتائج التالية: الشوط الأول «مذخورة» لعلي الخاطري، الشوط الثاني «سيوف» لعبدالله الكتبي، الشوط الثالث «شاهين» لمحمد الكتبي، الشوط الرابع «منور» لسعيد العويسي، الشوط الخامس «ضاربة» لسالم صبيح، الشوط السادس «مناورة» لعبدالله الغفلي، الشوط السابع «ذرب» لسالم المنصوري، الشوط الثامن «الذيب» لعلي الغفيلي، الشوط التاسع «الشاهينية» لحياب الدوسري، الشوط العاشر «بلشة» لخليفة دريع، الشوط الحادي عشر «رهيب» لمحمد المنصوري، الشوط الثاني عشر «مناور» لسالم العامري، الشوط الثالث عشر «منصورة» لحمد الكتبي، الشوط الرابع عشر «الظبي» لراشد العامري، الشوط الخامس عشر «الذيب» لمحمد النعيمي، الشوط السادس عشر «بشاش» لجمعة الدرمكي، الشوط السابع عشر «الجذابة» لبدر الموسني، الشوط الثامن عشر «شواهين» لسيف النيادي، الشوط التاسع عشر «هملول» لهادف المنصوري، الشوط العشرون «الذهب» لجمهور الأحبابي، الشوط الحادي والعشرون «قيادة» لمحمد العامري، الشوط الثاني والعشرون «مداهمة» لخالد الكتبي.