الامارات | نتائج مباريات دوري الدرجة الأولى الإماراتي.. العروبة في القمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل العروبة صدارته لدوري الدرجة الأولى وذلك بعد فوزه، اليوم السبت، على مضيفه الذيد بهدف نظيف سجله البرازيلي فيرنانديز ضمن منافسات الجولة السابعة ليرفع رصيده إلى 19 نقطة وبقي الذيد عند سبع نقاط في المركز الـ12.

وفاز دبا الفجيرة على ضيفه غلف يونايتد 2-صفر سجلهما محمد المربوعي، وعامر عمر ليصبح رصيده 11 نقطة بالمركز الرابع، مقابل سبع نقاط لفريق غلف يونايتد الـ13.

وفاز فريق "جلف اف سي" على مضيف الرمس 3-1، إذ سجل للفائز عمر عبدالغني نوح، والنيجيري ويليامس، ومواطنه ادينكا، بينما سجل للرمس البرازيلي لوكاس ليصبح رصيد " جلف اف سي" سبع نقاط تاسعا، والرمس اخيراً بـ 3 نقاط.

وفاز الفجيرة على ضيفه الظفرة 4-3، وسجل أهداف الفائز الجزائري عكاشة حمزاوي هدفين، والكولومبي كارلوس دياز ومحمد سالم، بينما سجل اهداف الظفرة إبراهيم الحمادي، والإنجليزي بينيك أفوبي، والبرازيلي فارياس ليصبح رصيد الفجيرة تاسعا برصيد ثماني نقاط، والظفرة ثانيا برصيد 14 نقطة.

وتستكمل مساء غد الأحد المنافسات بمواجهات دبا الحصن مع العربي، ومسافي مع الحمرية، وسيتي مع التعاون، ومصفوت مع الجزيرة الحمراء.