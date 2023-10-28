الامارات | العين يقبل هدية النصر.. ويغرد وحيداً في الصدارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد فريق العين صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه الإمارات "الصقور" بنتيجة 3-1، اليوم السبت، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

وكان "الزعيم" قد فقد الصدارة في الجولة الماضية بعد خسارته أمام النصر صفر-1، لكن "العميد" عاد وقدم هدية لـ"البنفسجي" بفرضه للتعادل 3-3 على شباب الأهلي، أمس الجمعة، وهو ما فتح الباب أمام العين العودة إلى الصدارة بعد أن وضع النقطة 15 في رصيده، في المقابل تجمدت نقاط "الصقور" عند خمس نقاط.

وقص الدولي التوغولي لابا كودجو شريط أهداف المباراة من كرة رأسية متقنة في الدقيقة السابعة، وفيما بدا أن "الزعيم" في طريقه لتحقيق انتصار سهل إلا أنه واجه ظرفاً صعباً بعد ثلاث دقائق فقط حينما حصل قائده بندر الأحبابي على بطاقة حمراء بسبب تدخل خشن مع لاعب الإمارات السنوسي الهادي.

ومع مرور الوقت زاد الضغط على أصحاب الأرض إلا أن المدافع ايريك جورجنيتس سجل هدف فريقه الثاني في الدقيقة 44 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل ان يعود لابا كودجو ويسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 4+45 بعد انفراد بحارس المرمى.

وخلال الشوط الثاني تخلى الضيوف عن أدوارهم الدفاعية بالكامل ورموا بثقلهم هجومية، وسجل قائده اندريس انيستا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 58، لكنه أضاع ركلة جزاء أخرى تصدى لها حارس مرمى أصحاب الأرض في الدقيقة 73.