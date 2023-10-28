شاهد..توريس يعرقل فينيسيوس ويحرمه من فرصة الإنفراد

ياسر رشاد - القاهرة - منع فيران توريس لاعب برشلونة ، فينيسيوس نجم ريال مدريد من الإنطلاق في هجمة مرتدة سريعة في المباراة التي تجمع بينهما الأن في كلاسيكو الأرض على معلب لويس كومبانيس، في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.



وكان فينيسيوس انطلق بالكرة من قبل منتصف الملعب في هجمة مرتدة ذلك قبل نهاية الشوط الأول، لكن تدخل توريس سريعا من أجل إعاقته وجعله يسقط أرضا في لقطة تحكيمية آثارت الجدل.



ويتقدم برشلونة على نظيره ريال مدريد بهدف نظيف في الشوط الأول عبر أقدام جوندوجان في بداية الشوط.

وكان جوندوجان سجل هدف برشلونة الأول في الدقيقة السادسة بعد خطأ دفاعي مشترك من تشاوميني وألبا لتعود الكرة للألماني الذي سدد الكرة سريعا في الشباك.

تشكيل برشلونة



حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، كريستنسن، أليخاندرو بالدي.

وسط الملعب: جافي، فيرمين لوبيز، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: فيران توريس، جواو فيليكس.

تشكيل ريال مدريد :-

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كارفاخال، توني روديجر، ديفيد ألابا، إدواردو كامافينجا.

في خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كروس، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

