حارس صن داونز: نحب مواجهة الأهلي وطموحنا عودة جنوب إفريقيا للسيطرة

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث رونوين ويليامز حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز، عن المواجهة التي تجمع فريقه أمام النادي الأهلي في نصف نهائي النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

من المقرر أن يلعب الاهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي والمقرر له غدًا الأحد، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد لوفتوس فيرسفيلد.

تصريحات رونوين ويليامز حارس صن داونز

وقال رونوين ويليامز حارس مرمى فريق نادي صن داونز الجنوب أفريقي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأهلي أنهم سعداء بمواجهة المارد الأحمر وأنهم جزء من تلك البطولة الكبيرة، ويتطلعون لتقديم لقاء جيد أمام الأحمر في مواجهة كبيرة، فنحن متحمسون ونحب تلك المباريات.

لدينا رغبة وطموح كبير لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الأحد، ولدينا رغبة كبيرة في التتويج بكأس دوري السوبر الإفريقي، وسنقاتل من أجل تحقيق هدفنا لإعادة الكرة في جنوب إفريقيا على الساحة القارية.

كان صن داونز قد تأهل لنصف النهائي بعدما أقصى بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 2-0 في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب، بينما تأهل النادي الأهلي بعد التعادل 3-3 وأفضلية الأهداف خارج الديار.