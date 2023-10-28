جوندوجان يحقق رقمًا مميزًا بعد تسجيله في شباك ريال مدريد بالكلاسيكو

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الألماني إيلكاي جوندوجان لاعب برشلونة الحالي رقمًا قياسيًا في مباراة ريال مدريد الجارية الآن على ستاد مونتجويك ضمن منافسات الجولة الـ11 في الدوري الإسباني .

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وذكرت شبكة أوبتا الإحصائية مساء اليوم أن الألماني جوندوجان حقق رقمًا قياسيًا في الكلاسيكو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتغريدة جاءت كالتالي سجل إيلكاي جوندوغان (05:57) ثاني أسرع هدف في الكلاسيكو في جميع المسابقات بقميص برشلونة في القرن الحادي والعشرين بعد نيمار في أكتوبر 2014 بالدوري الإسباني (03:02).مُبكر.

سجله الألماني الكاي جوندوجان في الدقيقة 6، وبعدها بعشر دقائق تقريبًا وبالتحديد في الدقيقة 16 حرم القائم فيرمين لوبيز نجم برشلونة من هدف رائع لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة على نظيره ريال مدريد بهدف دون رد .

وتحل الدقيقة 70 الان يحسن التعادل الإيجابي بين ريال مدريد و برشلونة بهدف لكل فريق عندما سجل بيلنجهام هدف التعادل من تسديدة قوية سكنت في شباك حارس برشلونة .

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، كريستنسن، أليخاندرو بالدي.

وسط الملعب: جافي، فيرمين لوبيز، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: فيران توريس، جواو فيليكس.

تشكيل ريال مدريد :-

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كارفاخال، توني روديجر، ديفيد ألابا، إدواردو كامافينجا.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كروس، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.