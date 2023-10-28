بيلينجهام يشعل الكلاسيكو ويسجل هدف ريال مدريد الثاني في برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - أحرز بيلينجهام هدف ريال مدريد الثاني في شباك برشلونة لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الملكي، في كلاسيكو الأرض على معلب لويس كومبانيس، في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

جاء الهدف في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي 90+2 بعد كرة عرضية من كارفخال يحاول مودريتش استلامها، والتي تتهيأ لـ بيلينجهام الذي يضعها في شباك برشلونة بعدما مرت الكرة من بين أقدام تير شتيجن.

وكان جوندوجان سجل هدف برشلونة الأول في الدقيقة السادسة بعد خطأ دفاعي مشترك من تشاوميني وألبا لتعود الكرة للألماني الذي سدد الكرة سريعا في الشباك.

بعدها أحرز جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد هدف التعادل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 68 بعد تسديدة صاروخية سكنت شباك الملكي.

تشكيل برشلونة :-



حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، كريستنسن، أليخاندرو بالدي.

وسط الملعب: جافي، فيرمين لوبيز، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: فيران توريس، جواو فيليكس.

تشكيل ريال مدريد :-

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كارفاخال، توني روديجر، ديفيد ألابا، إدواردو كامافينجا.

في خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كروس، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

