مابولولو يقود هجوم الاتحاد السكندري أمام المقاولون العرب في دوري نايل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة المقاولون العرب مساء اليوم السبت في اللقاء المرتقب على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ5 في بطولة الدوري المصري الممتاز .

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تشكيل الاتحاد السكندري الرسمي لمباراة المقاولون العرب

المهدي سليمان، هشام صلاح، إسلام أبوسليمة، محمود شبانة، كريم الديب، مورو ساليفو، عمر الوحش، بنجامين، أحمد عادل ميسي، مابولو.

ويجلس على دكة البدلاء كلا من عمر صلاح، مصطفى إبراهيم، عمرو صالح، ناصر ناصر، بلال السيد، عبدالغني محمد، أحمد عيد، رجب عمران، بيكالي اوبامي.

موعد مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب

تبدأ مباراة الاتحاد السكندري و المقاولون العرب مساء اليوم السبت في تمام الساعة8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و8 مساء بتوقيت الإمارات .