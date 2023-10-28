أبها يضرب الشباب ويصعب موقفه في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها الانتصار على نظيره فريق الشباب بهدفين مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد مدينة الأمير سلكان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن مواجهات الجولة الحادي عشر من منافسات الدوري السعودي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

أبها يضرب الشباب ويصب موقفه في الدوري

افتتح التسجيل في اللقاء اللاعب سعد بقير عند الدقيقة 73، وتمكن اللاعب فهد المولد من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 76 من عمر اللقاء، ليعود جريجور كريشوفياك لاعب شيخ الأندية السعودية السابق ويسجل الهدف الثاني لـ أبها في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة يرفع نادي أبها رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس عشر من الترتيب محققًا الانتصار الثالث، على الجانب الأخر توقف رصيد نادي الشباب عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر متلقيًا الهزيمة الخامسة والتعثر الثامنة هذا الموسم.

مباراة الشباب المقبلة ستكون أمام فريق الفتح في دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين يوم الثلاثاء المقبل 31 أكتوبر في تمام الثانية والربع عصرًا بتوقيت القاهرة.