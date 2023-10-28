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شاهد..احتفال دكة بدلاء ريال مدريد بهدف بيلينجهام في برشلونة (فيديو)

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ياسر رشاد - القاهرة - أحرز جود بيلينجهام لاعب وسط هدف التعادل للملكي أمام لتصبح النتيجة 1-1 في المباراة التي تجمع بينهما الأن في كلاسيكو الأرض على معلب لويس كومبانيس، في الجولة الحادية عشر من .

وكان جوندوجان سجل هدف برشلونة الأول في الدقيقة السادسة  بعد خطأ دفاعي مشترك من تشاوميني وألبا لتعود الكرة للألماني الذي سدد الكرة سريعا في الشباك.
 


تشكيل برشلونة 


حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.
خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، كريستنسن، أليخاندرو بالدي.
وسط الملعب: جافي، فيرمين لوبيز، إلكاي جوندوجان.
خط الهجوم: فيران توريس، جواو فيليكس.
تشكيل ريال مدريد :-
حراسة المرمى: كيبا.
خط الدفاع: كارفاخال، توني روديجر، ديفيد ألابا، إدواردو كامافينجا.
في خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كروس، بيلينجهام.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.
 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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