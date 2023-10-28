بيلينجهام يقود ريال مدريد لريمونتادا أمام برشلونة وينتصر عليه في الكلاسيكو

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق ريال مدريد في خطف انتصارًا مهمًا للغاية على منافسه فريق برشلونة بهدفين مقابل هدف وحيد، في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب ستاد مونتجويك الأولمبي، ضمن مواجهات الجولة الحادي عشر من منافسات الليجا لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

ريال مدريد يفوز على برشلونة في الدوري الإسباني

افتتح التسجيل في اللقاء اللاعب الألماني الكاي جوندوجان في الدقيقة 6، وسجل جود بيلينجهام هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 68 من عمر اللقاء، ثم يضيف نفس اللاعب الإنجليزي الهدف الثاني للميرنجي في الدقيقة 92 من عمر اللقاء.

وعن أبرز لقطات اللقاء كانت بقدم الشاب فيرمين لوبيز في الدقيقة 16 من الشوط الأول، بعدما حرم القائم فريق برشلونة من هدف ثاني كان سيقتل اللقاء ويحسم النتيجة بنسبة كبيرة.

ريمونتادا ريال مدريد تضعه على صدارة ترتيب الدوري الإسباني

بتلك النتيجة يكون ريال مدريد قد رفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الأول من جدول الترتيب بفارق الأهداف عن نظيره جيرونا الثاني في الترتيب، على الجانب الأخر يتوقف رصيد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث من الترتيب.

مباراة ريال مدريد المقبلة ستكون أمام فريق رايو فاليكانو يوم الأحد المقبل في الجولة 12 من الدوري الإسباني، بينما يلعب برشلونة أمام فريق ريال سوسيداد يوم السبت.