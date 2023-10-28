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شادي حسين يقود تشكيل زد الرسمي لمباراة سموحة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق لفريق زد عن التشكيل الرسمي الذي يخوض مباراة سموحة في المباراة المرتقبة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ5 في بطولة الممتاز .

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تشكيل زد أف سي لمباراة سموحة في دوري نايل

 

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد أشرف بكري - محمد إسماعيل – مصطفى العش – علي جمال "لالا"

الوسط: مصطفى سعد - بيتر موتوموسي – عبد الله مجدي – أحمد عاطف "قطة".

الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – شادي حسين

 موعد مباراة زد و سموحة في بطولة الدوري المصري

تبدأ مباراة زد وسموحة في تمام الساعة7 مساء بتوقيت القاهرة ، و8 مساء بتوقيت المملكة العربية ، و 9مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة زد وسموحة 

تذاع المباراة على قنوات أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للمباراة وبطولة الدوري المصري .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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