تشكيل سموحة الرسمي لمباراة زد في دوري نايل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة،عن التشكيل الذي يخوض مباراة زد في المباراة المرتقبة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ5 في بطولة الدوري المصري الممتاز .

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تشكيل سموحة الرسمي لمباراة زد

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد مصطفى - طارق علاء – أحمد حكم – محمود وحيد

الوسط: دوكو دودو – أحمد خالد – عمرو قلاوة

الهجوم: عبد اللطيف بن قسو – فادي فريد - حسين فيصل

تشكيل زد الرسمي لمباراة سموحة

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد أشرف بكري - محمد إسماعيل – مصطفى العش – علي جمال "لالا"

الوسط: مصطفى سعد - بيتر موتوموسي – عبد الله مجدي – أحمد عاطف "قطة".

الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – شادي حسين