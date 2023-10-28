تشكيل سموحة الرسمي لمباراة زد في دوري نايل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة،عن التشكيل الذي يخوض مباراة زد في المباراة المرتقبة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ5 في بطولة الدوري المصري الممتاز .
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تشكيل سموحة الرسمي لمباراة زد
حراسة المرمى: الهاني سليمان
الدفاع: محمد مصطفى - طارق علاء – أحمد حكم – محمود وحيد
الوسط: دوكو دودو – أحمد خالد – عمرو قلاوة
الهجوم: عبد اللطيف بن قسو – فادي فريد - حسين فيصل
تشكيل زد الرسمي لمباراة سموحة
حراسة المرمى: علي لطفي
الدفاع: محمد أشرف بكري - محمد إسماعيل – مصطفى العش – علي جمال "لالا"
الوسط: مصطفى سعد - بيتر موتوموسي – عبد الله مجدي – أحمد عاطف "قطة".
الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – شادي حسين