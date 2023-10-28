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بيلينجهام الأفضل في مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

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ياسر رشاد - القاهرة - توج الإنجليزي بيلينجهام نجم ولاعب خط وسط الفريق على جائزة أفضل لاعب في مباراة ريال مدريد و في اللقاء الذي جمع بينهما في معقل برشلونة ضمن منافسات الجولة الـ11 في .

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ظهر بيلينجهام بمستوى مميز خلال مباراة برشلونة وقاد فريقه الميرنجي بفوز غالي حيث سجل الهدفين ليتمكن ريال مدريد بالتصدر للدوري الإسباني .

وسجل بيلينجهام أهداف مباراة ريال مدريد بينما سجل جوندوجان هدف برشلونة الوحيد.

تشكيل برشلونة :-

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، كريستنسن، أليخاندرو بالدي.

وسط الملعب: جافي، فيرمين لوبيز، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: فيران توريس، جواو فيليكس.

تشكيل ريال مدريد :-

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كارفاخال، توني روديجر، ديفيد ألابا، إدواردو كامافينجا.

في خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كروس، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

في سياق مٌتصل ، ويتقاسم ريال مدريد و جيرونا على صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28  نقطة ولكن الأفضلية لصالح ريال مدريد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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