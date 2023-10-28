بيلينجهام الأفضل في مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - توج الإنجليزي بيلينجهام نجم ولاعب خط وسط الفريق ريال مدريد على جائزة أفضل لاعب في مباراة ريال مدريد و برشلونة في اللقاء الذي جمع بينهما في معقل برشلونة ضمن منافسات الجولة الـ11 في الدوري الإسباني .
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ظهر بيلينجهام بمستوى مميز خلال مباراة برشلونة وقاد فريقه الميرنجي بفوز غالي حيث سجل الهدفين ليتمكن ريال مدريد بالتصدر للدوري الإسباني .
وسجل بيلينجهام أهداف مباراة ريال مدريد بينما سجل جوندوجان هدف برشلونة الوحيد.
تشكيل برشلونة :-
حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.
خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، كريستنسن، أليخاندرو بالدي.
وسط الملعب: جافي، فيرمين لوبيز، إلكاي جوندوجان.
خط الهجوم: فيران توريس، جواو فيليكس.
تشكيل ريال مدريد :-
حراسة المرمى: كيبا.
خط الدفاع: كارفاخال، توني روديجر، ديفيد ألابا، إدواردو كامافينجا.
في خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كروس، بيلينجهام.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.
في سياق مٌتصل ، ويتقاسم ريال مدريد و جيرونا على صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة ولكن الأفضلية لصالح ريال مدريد.