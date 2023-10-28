النصر يفوز على الفيحاء ويخطف وصافة ترتيب الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي الانتصار على نظيره الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في التي جمعت بين الطرفين على ملعب ستاد الملك فهد، ضمن مواجهات الجولة الحادي عشر من مباريات الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

النصر يفوز على الفيحاء بثلاثية في الدوري

افتتح التسجيل في اللقاء اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم نادي النصر في الدقيقة 50 من عمر اللقاء وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني الذاتي والثاني للعالمي عند الدقيقة 61.

سجل اللاعب حسين الشويش هدف الفيحاء الوحيد عند الدقيقة 66 من عمر المواجهة، قبل أن يختمم أوتافيو مونتيرو التهديف للعالمي في الدقيقة 74، ويخطف وصافة الترتيب بعدما ارتقي ثلاثة مراكز دفعة واحدة بهذا الفوز.

النصر يحتل وصافة الدوري قبل مواجهة الاتفاق

بتلك النتيجة يكون النصر قد رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني من جدول الترتيب محققًا الانتصار الثامن، بينما توقف رصيد نادي الفيحاء عند 14 نقطة في المركز الثامن متلقيًا الهزيمة الثالثة.

مباراة النصر المقبلة ستكون أمام فريق الاتفاق في دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الخامسة الإ ربع.