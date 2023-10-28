ترتيب الدوري الاسباني بعد فوز ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو

تغلب فريق ريال مدريد على حساب نظيرهبرشلونة في مباراة الكلاسيكو الاسباني ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز بالموسم الحالي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤.

واستضاف فريق برشلونة نظيره ريال مدريد على ملعبه “كامب نو” مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز بالموسم الحالي.

وفاز ريال مدريد على برشلونة 2/1 في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت، سجل جوندوجان للبارسا، وتعادل جود بيلينجهام للملكي قبل أن يخطف اللاعب نفسه هدف الفوز للملكي.

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ورفع ريال مدريد رصيده إلى 27 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني، بينما توقف رصيد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1- جيرونا 28 نقاط

2- ريال مدريد 27 نقاط

3- برشلونة 24 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 22 نقطة

5- ريال سوسييداد 18 نقطة

6- أتلتيك بيلباو 17 نقطة

7- رايو فاليكانو 16 نقطة

8- فالنسيا 14 نقطة

9- ريال بيتيس 14 نقطة

10- أوساسونا 13 نقطة

11- خيتافي 11 نقطة

12- لاس بالماس 11 نقطة

13- إشبيلية 9 نقاط

14- فياريال 9 نقاط

15- قاديش 9 نقاط

16- ديبورتيفو ألافيس 9 نقاط

17- ريال مايوركا 8 نقاط

18- سيلتا فيجو 6 نقاط

19- غرناطة 6 نقاط

20- ألميريا 3 نقاط