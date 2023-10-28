بيلينجهام قاهر برشلونة.. أرقام تاريخية في الكلاسيكو

كتب جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الإسباني، حروف اسمه من ذهب بعد مشاركته في أول كلاسيكو له في مسيرته أمام برشلونة اليوم.

وشهدت مباراة الكلاسيكو اليوم مشاركة بيلينجهام الأولى، ليخطف فوزًا مثيرًا لفريقه ريال مدريد أمام برشلونة، بعد ريمونتادا مثيرة.

وتقدم برشلونة في وقت مبكر من المباراة عن طريق جوندوجان، قبل أن يعود بيلينجهام ويسجل ثنائي في الشوط الثاني والوقت القاتل، لينهي بها اللقاء.

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وبعد هدفيه في شباك برشلونة اليوم، رفع بيلنيجهام رصيده إلى الهدف رقم 13 مع ريال مدريد، في 13 مباراة، فضلًا عن صناعته 3 أهداف آخرى، في هذا الموسم فقط بمختلف المسابقات.

نجح بيلينجهام في كسر سجله التهديفي، بعدما وصل للهدف العاشر في 10 مباريات بمسابقة الدوري، وهو أكثر مما سجله في موسم واحد قبل انضمامه لـ ريال مدريد.

أصبح نجم ريال مدريد هو أول لاعب يسجل هدفين في أول كلاسيكو له خلال القرن الحادي والعشرين

وكسر اللاعب رقم قياسي مسجل باسم زين الدين زيدان أسطورة ريال مدريد، بعدما كسر أفضل موسم تهديفي له في جميع المسابقات وذلك خلال أول 13 مباراة له كلاعب في ريال مدريد.

وسجل بيلنجهام الهدف الأول لريال مدريد من خارج منطقة الجزاء في الكلاسيكو منذ أن سجل جاريث بيل في مايو 2018.