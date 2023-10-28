أفضل وأسوأ لاعب في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

أسدل الستار على أحداث مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني، التي جمعت بين فريقي برشلونة وريال مدريد، خلال الساعات القليلة الماضية.

واستضاف فريق برشلونة نظيره ريال مدريد، اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وحقق ريال مدريد الفوز على برشلونة بهدفين مقابل هدف، بعد ريمونتادا مثيرة في كلاسيكو الدوري الإسباني.

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وافتتح إيلكاي جوندوجان، أهداف الكلاسيكو لصالح برشلونة في الدقيقة 6، قبل أن ينجح بيلينجهام في تسجيل التعادل والفوز في الدقيقتين 68 و90+2.

وبحسب شبكة سوفا سكور للأرقام والإحصائيات، فإن إيلكاي جوندوجان كان أفضل لاعب في صفوف برشلونة أمام ريال مدريد بتقييم 7.3، يليه جافي بـ7.1.

وحصل كانسيلو على أسوأ تقييم في مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، بـ6.3، يليه فيران توريس وبالدي بـ6.5.

وأوضحت شبكة سوفا سكور، أن جود بيلينجهام كان أفضل لاعب في صفوف ريال مدريد، حيث حصل على تقييم 8.0، بينما أسوأ لاعب كان فينيسيوس جونيور وكيبا بتقييم 6.8.