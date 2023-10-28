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بقيادة تاليسكا.. النصر يضرب الفيحاء بثلاثية في الدوري السعودي

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تاليسكا - النصر السعودي

تاليسكا - النصر السعودي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في تحقيق الفوز أمام نظيره الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول من المباراة التي جمعت بين فريقي النصر والفيحاء، بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، تمكن أندرسون تاليسكا، من تسجيل الهدف الأول لصالح النصر في الدقيقة 50 من صناعة .

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واستطاع أندرسون تاليسكا أن يسجل الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 61 من صناعة أليكس تيليس، بينما تمكن حسين الشويش من إحراز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 66 من صناعة عبدالحميد صابيري.

وأضاف أتافيو الهدف الثالث فيه الدقيقة 74 من صناعة عبدالمجيد الصليهم، لينتهي اللقاء بفوز النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 25 نقطة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 14 نقطة محتلًا المركز الثامن.

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