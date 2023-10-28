صنع هدفًا.. أرقام النني مع آرسنال أمام شيفيلد بعد غياب 300 يومًا عن الدوري الإنجليزي

شهدت مباراة أرسنال ضد شيفيلد يونايتد اليوم، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مشاركة محمد النني في أخر ربع ساعة من اللقاء.

وقرر الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، الدفع بـ محمد النني في الدقيقة الـ 89، ليكون بديلًا لـ ديكلان رايس في المباراة التي امتدت للدقيقة الـ 102.

وسرعان ما وضع الفرعون المصري محمد النني بصمته في المباراة، بعدما صنع هدف أرسنال الخامس، والذي سجله المدافع توماسيو في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

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ورغم مشاركته في فترة زمنية قصيرة، إلا أنه حصل على تقييم مميز من موقع سوفا سكور، المتخصص في الأرقام والإحصائيات الخاصة باللاعبين في مختلف الدوريات.

وحصل النني على تقييم 7.1 بعد 12 دقيقة فقط، ومساهمته في هدف أرسنال الخامس.

ومرر محمد النني الكرة في 11 تمريرة، منهم 10 تمريرات ناجحة بنسبة 91%، ودخل في التحام هوائي وحيد نجح فيه، وهو الذي جاء منه الهدف الخامس للمدفعجية

وعاد محمد النني للظهور مع أرسنال في الدوري الإنجليزي، بعدما كان آخر ظهور يوم 31 ديسمبر 2022 أمام برايتون