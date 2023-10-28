تشافي يكشف سبب هزيمة برشلونة في الكلاسيكو ويشيد بـ بيلينجهام

تحدث تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، عن الهزيمة التي تلقاها أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني.

واستضاف فريق برشلونة نظيره ريال مدريد، اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وحقق ريال مدريد الفوز على برشلونة بهدفين مقابل هدف، بعد ريمونتادا مثيرة في كلاسيكو الدوري الإسباني.

وقال تشافي في تصريحات عقب المباراة:”نحتاج إلى 5 أو 6 فرص لتسجيل هدف بينما ريال مدريد سجل هدفين في فرصتين ونصف”.

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وتابع مدرب برشلونة:”صراحة أعتقد كنا نستحق الفوز لكن هذا ما يحدث عندما تضيع الفرص ضد ريال مدريد، لقد كنا جيدين 60 دقيقة ولكن كرة القدم هي هذه”.

وواصل:”حتى التعادل لم يكن كافيا بالنسبة لنا، أعتقد أننا لعبنا مباراة للفوز لكننا خسرنا، نتيجة سيئة على الرغم من أنني أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة، إنه أمر صعب، لكن الهدف هو الفوز بالدوري ولايزال كذلك”.

وأكد تشافي:” افتقرنا إلى الفعالية، أعتقد أن نهجنا سار بشكل جيد، وأعتقد أنهم جعلونا نعاني في النهاية، ولكن بصراحة إذا فاز أي فريق بالمباراة، فكان يجب أن نكون نحن”.

وأشار مدرب برشلونة:” دفاعياً كان دورهم هو استعادة الكرات واللعب بقوة، لقد سيطرنا على مدريد بشكل جيد للغاية، ولم ينتجوا سوى القليل جداً”.

وأفاد، بأنه اتيحت لـ ريال مدريد تسديدة من خارج المنطقة سجلوا التعادل ثم عرضية من كرة مرتدة سجلوا الهدف الثاني.

واستطرد تشافي:”نريد الفوز بالدوري والمنافسة، نحن في الجولة 11، يجب الصبر ومواصلة العمل، لقد لعب الفريق مباراة جيدة للغاية”.

وبسؤاله عن التحكيم، قال:” في غرفة الملابس يتحدثون عن ركلة جزاء، لا أعرف لكن هذا ليس المهم، لم نخسر بسبب الحكم، خسرنا لأننا لم نكن فعالين”.

واستكمل:”في الشوط الثاني بدأنا بشكل جيد، ثم ربما الإرهاق، كان من الصعب علينا ممارسة الضغط العالي وانتقلنا من السيطرة على المباراة والحصول على الفرص إلى الخسارة، إنها مباراة مؤسفة ومخزية لأنني أعتقد أننا نستحق أكثر من ذلك بكثير”.

وعن بيلينجهام، قال تشافي:”إنه لاعب كرة قدم عظيم، هو يأتي أيضًا من الخط الخلفي ولقد تحدثنا عن ذلك بالفعل وكان ذلك خطأنا”.

واختتم:”الخسارة على أرضنا أمام مدريد أمر محبط بالطبع، لكن علينا أن نستمر”.