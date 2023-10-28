نيوكاسل يونايتد يعلن تسلم خطاب إيقاف تونالي رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد تسلمه خطاب إيقاف لاعب خط وسط الفريق ساندرو تونالي لمدة 10 أشهر، وبذلك سيغيب عن بقية هذا الموسم وسيعود إلى المشاركة في أغسطس 2024.

وجاء في بيان للنادي: "تم إيقاف ساندرو تونالي عن ممارسة كرة القدم لمدة 10 أشهر، اعتبارًا من يوم الجمعة 27 أكتوبر 2023، بعد اتهامه بالمراهنة غير القانونية من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم".

وأضاف: "تتضمن عقوبة الاتحاد الإيطالي إيقافه لمدة 18 شهرًا، مع تخفيف ثمانية أشهر بسبب مشاركة اللاعب في خطة علاجية في إيطاليا".

واختتم بيان النادي: "في مساء يوم الجمعة 27 أكتوبر، تلقى نيوكاسل يونايتد تأكيدًا بأن الفيفا قد وافق على تطبيق عقوبة الاتحاد الإيطالي في جميع أنحاء العالم، مما يعني أن ساندرو سيكون مؤهلاً للمشاركة مع النادي في المباريات الرسمية من الثلاثاء 27 أغسطس 2024".