الدوري الإنجليزي.. ويلسون على رأس تشكيل نيوكاسل ضد ولفرهامبتون



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يُلاقي نيوكاسل يونايتد نظيره ولفرهامبتون ضمن مباريات الأسبوع العاشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت في تمام الساعة الـ 6.30 مساء، على استاد مولينيو.

ويبدأ مدرب نيوكاسل "إيدي هاو" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: بوبي

خط الدفاع: تريبير، شار، بران، لاسيليس.

خط الوسط: لونجستاف، برونو، جويلاينتون.

خط الهجوم: ألميرون، ويلسون، جوردون.

يحتل نيوكاسل يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن المتصدر توتنهام.



تشكيل فريق ولفرهامبتون

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب ولفرهامبتون "جاري أونيل" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: خوسي سا

خط الدفاع: سيميدو، داوسون، كيلمان، نوري.

خط الوسط: ليمينا، توتي، تراوري.

خط الهجوم: نيتو، كونيا، هي تشان.

ويحتل ولفرهامبتون المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن منافسه نيوكاسل يونايتد.